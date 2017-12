IL PADRE DI HAZARD: "NON RINNOVA COL CHELSEA, ASPETTA IL REAL MADRID"

29 dicembre 2017

Hazard esce allo scoperto, suo malgrado, e dichiara amore al Real Madrid. Parola non del fenomeno belga, ma di suo papà Thierry. In un'intervista al quotidiano Le Soir, ha infatti spiegato: "Posso affermare che Eden ha rifiutato la proposta di prolungamento di contratto da parte del Chelsea per vedere se si concretizzerà l'interesse del Real Madrid. Ad oggi non ci sono stati contatti". Hazard ha un contratto col Chelsea fino al 2020.