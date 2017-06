Il no di Donnarumma al Milan: Raiola pronto a fornire la spiegazione

18 giugno 2017

Tra i fiumi di parole che stanno scorrendo in questi giorni dopo il no al rinnovo di Donnarumma con il Milan è sempre mancata la voce dei protagonisti diretti, ovvero del portiere rossonero (in Polonia per l'Europeo Under 21) ma soprattutto del suo agente Mino Raiola. Ma oggi il super procuratore spiegherà tutto: racconterà i motivi per i quali lui e il suo assistito hanno detto di no alla proposta di rinnovo di contratto proposta dai rossoneri.