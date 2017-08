IL NIZZA VUOLE MARLON NELL'OPERAZIONE SERI

22 agosto 2017

Sebbene infastidito dall'atteggiamento del Barcellona, che avrebbe trovato l'accordo con il giocatore prima di parlare con il club, Nizza e catalani non sono tanto distanti per chiudere l'operazione Seri. I francesi, che valutano 40 milioni il centrocampista, vorrebbero inserire nella trattativa il giovane Marlon che non rientra nei piani di Valverde. Lo riporta Radio Montecarlo.