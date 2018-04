Il Newcastle chiama Benitez: "Ti prego, salvaci"

9 marzo 2016

Il Newcastle chiede aiuto a Benitez. "Please, save us Rafa" è l'appello lanciato dai Magpies dalle pagine del 'Mirror' al tecnico spagnolo per sostituire l'attuale allenatore Steve McClaren , che ha le ore contate. Benitez, reduce dalla rottura con il Real Madrid, avrebbe il difficile compito di risollevare le sorti di una squadra che al momento si trova al penultimo posto della classifica di Premier League con 24 punti in 28 partite.

La panchina di McClaren è più che mai traballante dopo la sconfitta casalinga del Newcastle di sabato contro il Bournemouth e quello di Benitez è il nome più caldo per sostituire l'attuale guida dei Magpies. Nonostante le ultime, deludenti esperienze con Napoli e Real Madrid, in Inghilterra l'immagine di Benitez è rimasta intatta. Ma lo spagnolo ha ancora un anno di contratto con i blancos e difficilmente accetterà di prendere una squadra che lotta per non retrocedere. Tra i papabili David Moyes, ex di Everton e Manchester United, rimasto senza contratto dopo l'esperienza in Spagna alla Real Sociedad, e l'ex Liverpool Brendan Rodgers. McClaren, che fallì la qualificazione all'Europeo del 2008 guadagnandosi l'appellativo "Wally with the brolly", l'idiota con l'ombrello, affronterà lunedì sera la capolista Leicester di Ranieri.