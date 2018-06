IL NAPOLI VIRA SU LENO

3 giugno 2018

Si complica la strada che porta Rui Patricio a Napoli. Il portiere ha portato lo Sporting Lisbona in tribunale per la risoluzione del contratto ma il Napoli non può aspettare e, secondo Premium Sport, avrebbe virato su Leno, con cui ci sarebbe invece accordo totale: superato lo scoglio dei diritti di immagine, ora il club deve convincere il Bayer Leverkusen che valuta il giocatore almeno 25 milioni di euro.