IL NAPOLI SONDA IL TERRENO PER CRAGNO

30 marzo 2017

Al Workshop della Lega Serie A a Milano, il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha avuto l'occasione di incontrare Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno. Secondo il quotidiano Il Mattino, il club partenopeo segue con molto interesse il portiere titolare dell'Under 21 che attualmente gioca in Serie B, nel Benevento, ma è di proprietà del Cagliari. Il Napoli lo vorrebbe come vice Reina e presto come suo erede ma per convincere i sardi, che lo hanno sotto contratto fino al 2020, servono non meno di 10-12 milioni.