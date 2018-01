IL NAPOLI SI FIONDA SU POLITANO DEL SASSUOLO

4 gennaio 2018

Il Napoli si fionda su Matteo Politano, esterno offensivo classe 1993 che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo in questa prima parte di stagione. L’attaccante romano è seguito anche dall’Inter che stava provando a convincere il club neroverde a lasciarlo partire nella sessione di mercato di gennaio, ma su Politano si è fiondato anche il Napoli alla ricerca di un rinforzo per il reparto offensivo. Si prospetta, dunque, un duello tra partenopei e nerazzurri per assicurarsi l’esterno offensivo.