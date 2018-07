Il Napoli di Ancelotti nasce in barca: relax con De Laurentiis a Capri A Capri, con il suo yacht, è presente anche Roman Abramovich che aspetta sempre di poter ufficializzare Sarri al Chelsea Facebook

08/07/2018

Vertice di mercato in casa Napoli? Probabilmente sì, ma decisamente diverso dal solito. Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti, infatti, in vista di una lunga stagione da affrontare, hanno preferito cominciare rilassandosi qualche ora con le rispettive famiglie a Capri. L'imbarcazione del patron del Napoli ha ormeggiato poco prima delle 20 nella banchina del porto turistico. Come riportato dall'Ansa, per evitare il bagno di folla e l'assalto dei tifosi del Napoli, De Laurentiis e i suoi ospiti sono saliti a bordo dei caratteristici taxi scoperti.

Per evitare la piazzetta, affollatissima come non mai, i taxi si sono inoltrati lungo un percorso alternativo conosciuto solo dai capresi doc e hanno raggiunto il 'Grand hotel Quisisana', il buen retiro caprese da sempre della famiglia De Laurentiis. AdL e Ancelotti dovrebbero passare nel lussuoso e storico albergo ancora una giornata. Poi, massimo lunedì, bisognerà "rientrare". Martedì, infatti, inizierà a Dimaro (in Trentino) il raduno del nuovo Napoli targato Ancelotti. Questa volta, a far compagnia a squadra e staff tecnico, ci sarà anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente dei vice campioni d'Italia si fermerà con la squadra per tutti e 20 i giorni di raduno previsti.

A CAPRI C'E' ANCHE ROMAN ABRAMOVICH La bellezza di Capri, inoltre, potrebbe essere anche la chiave per sbloccare una trattativa in stallo da due quasi mesi, ovvero quella che dovrebbe portare Maurizio Sarri al Chelsea. Al largo delle coste della magnifica isola, infatti, è arrivato anche Roman Abramovich il cui Eclipse (163 metri, secondo yacht privato più grande del mondo) è stato avvistato da occhi indiscreti. Il triangolo Napoli-Sarri-Chelsea potrebbe finalmente sbloccarsi in caso di incontro ravvicinato tra Abramovich e De Laurentiis? Nulla può essere escluso quando di mezzo c'è il presidente del Napoli che ha sempre detto di voler parlare con Abramovich per "sbloccare" Sarri che con il Napoli aveva una clausola di 8 milioni di euro che il Chelsea non ha intenzione di pagare per passare da Antonio Conte a Maurizio Sarri.

