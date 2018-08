IL NAPOLI BLINDA ZIELINSKI

27/08/2018

Il Napoli vuole blindare Piotr Zielinski, lo racconta Il Corriere dello Sport spiegando come il centrocampista polacco abbia già una clausola di rescissione da 65 milioni di euro che a questo punto non basta più. La società partenopea è al lavoro per allungargli il contratto, con un cospicuo aumento dell'ingaggio, mentre la clausola dovrebbe salire fino a 100 milioni di euro.