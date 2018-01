IL NAPOLI ATTENDE, VERDI RIMANDA

9 gennaio 2018

Sono giorni, se non ore, decisivi per il mercato invernale del Napoli. Sarri aspetta quel rinforzo che possa contenere la rimonta della Juve e adesso tocca al ds Giuntoli accontentarlo. Gli azzurri hanno presentato al Bologna la loro offerta da ben 28 milioni di euro per Simone Verdi, ma sembra che sia il giocatore a non essere del tutto convinto. Il centrocampista vorrebbe aspettare giugno per cambiare squadra.