Il Mundo Deportivo scalda Real-Psg: Neymar ha già l'accordo con Perez, al Madrid dal 2019

14 febbraio 2018

L'indiscrezione è di quelle che fanno molto rumore. Soprattutto oggi, a poche ore dalla sfida stellare di Champions League del Bernabeu tra Real e Psg, l'incontro più caldo degli ottavi di finale, quello che vede sfidarsi sul terreno dello stadio madrileno due squadre che, mercato alla mano, valgono più di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Neymar (il giocatore più pagato di tutti al mondo, strappato quest'anno dai parigini al Barcellona per 222 milioni di euro) sarà un giocatore proprio del Real Madrid a partitre dal 2019.



Per il quotidiano catalano è già tutto fatto e stabilito: il brasiliano punta a diventare il numero 1 giocando in Liga, il campionato più adatto alle sue caratteristiche e puntando al Pallone D'Oro, togliendo lo scettro al due Messi-Cristiano Ronaldo. Dalla sua, O'Ney ha il favore del presidente dei Blancos, Florentino Perez, da sempre suo grande estimatore, che vuole puntare su di lui per sostituire proprio CR7 che a 35 anni suonati verrà ringraziato e prepensionato dal presidente dei blancos.