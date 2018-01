IL MILAN TORNA SU DEMIRBAY DELL'HOFFENHEIM

17 gennaio 2018

Era stato monitorato in estate, ora il Milan ripensa a Kerem Demirbay. Tedesco di nascita ma di origine turca, il centrocampista classe 1993 in forza all’Hoffenheim in Bundesliga - spiega Il Corriere dello Sport - potrebbe essere il vice-Kessiè. Demirbay ha un contratto fino al 30 giugno 2021 e il suo valore si aggirerebbe dai 12 ai 15 milioni di euro. Possibile che sia lui il rinforzo del Milan per il mercato invernale.