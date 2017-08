IL MILAN TORNA SU BADELJ

12 agosto 2017

L'infortunio di Biglia sta complicando i piani di Montella. L'argentino sarebbe un giocatore chiave nel nuovo Milan, ma lo stop di un mese rischia di rallentare il progetto di ricostruzione. In realtà Biglia non è immune da problemi fisici e il timore è che anche durante la stagione possa ripresentarsi il pericolo di uno stop. Per questo Fassone e Mirabelli stanno pensando di trovargli un sostituto pronto all'uso. Che risponde al nome di Milan Badelj.