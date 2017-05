IL MILAN TORNA SU BADELJ

17 maggio 2017

Parte dal centrocampo la rifondazione del Milan. Dopo aver sorpassato la Roma sul fronte Kessié, dato ormai per vicinissimo ai rossoneri, il club di via Aldo Rossi è tornato all'attacco con la Fiorentina per Milan Badelj. Il centrocampista viola era già stato inseguito senza successo dal Milan nell'ultima sessione di mercato, ma questa volta da Firenze danno per scontata la sua partenza e sono quindi disponibili a trattarne la cessione. Il ds rossonero Mirabelli avrebbe avuto nei giorni scorsi contatti intensi con l'agente del croato, ottenendo la disponibilità a mettersi attorno a un tavolo per discutere dell'eventuale ingaggio. La Fiorentina, da parte sua, chiede una cifra attorno ai 10-12 milioni per liberare un giocatore che andrà in scadenza di contratto tra un anno.