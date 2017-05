Il Milan sogna Belotti: serve un progetto da Champions

11 maggio 2017

La situazione per Belotti è piuttosto chiara anche se la famosa clausola rescissoria da 100 milioni è esercitabile solo da club esteri. Il Milan è interessato alla punta e lo ha fatto sapere ufficialmente nell'incontro conoscitivo tra Mirabelli e Petrachi, ma difficilmente la nuova dirigenza potrebbe arrivare a spendere una tale cifra per un solo giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del rossonero Belotti, ma anche dalla capacità di Mirabelli di trovare una via alternativa per convincere il Torino a lasciar partire il giocatore. "Non credo che una squadra italiana possa prendere Belotti - ha commentato Petrachi confermando il sondaggio del Milan - e lui vuole restare da noi. La sua posizione cambierà solo se dovesse arrivare un top club che punta allo Scudetto o alla Champions".



Milan avvisato dunque. Per avere il sì di Belotti oltre a una vagonata di soldi per il Torino servirà convincere il giocatore della bontà del nuovo progetto tecnico, quello che proprio da Casa Milan il nuovo ds sta iniziando a studiare con diversi incontri con le varie società italiane e non. Durante l'incontro con Petrachi, per esempio, non si è parlato solo della punta granata, anzi. Un modo per abbassare il costo del cartellino del giocatore sono le contropartite tecniche che possono interessare al Toro e a Mihajlovic, giocatori già allenati proprio in rossonero. Durante l'incontro si è parlato di Niang per esempio, che potrebbe non essere riscattato dal Watford, ma anche di Kucka e Poli, giocatori stimati dal tecnico serbo. Dall'altro lato al Milan ha segnalato un interesse per Zappacosta e Baselli che, se fatti rientrare in una trattativa unica, potrebbero abbattere i costi singoli.



Un affare che resta difficile, ma che fa sognare i tifosi del Milan. Esattamente quello di cui hanno bisogno dopo l'ennesima annata deludente in termini di risultati. Nomi che incendino la piazza e riaccendano l'entusiasmo, come testimoniato dall'hashtag #BelottiMilan lanciato su Twitter ancora prima dell'incontro tra i ds delle due società. In Cina del resto è "l'anno del Gallo", chissà che Li Yonghong non punti alla cresta più famosa d'Italia per il suo esordio sul mercato rossonero.