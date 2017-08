IL MARSIGLIA SU JOVETIC

6 agosto 2017

Spunta il Marsiglia tra le pretendenti a Stevan Jovetic. Lo scrive il quotidiano francese L'Equipe, secondo cui, appunto, l'OM sarebbe pronto a offrire tra i 15 e 20 milioni all'Inter per il cartelliano dell’attaccante montenegrino, considerate le difficoltà incontrate dal club francese per Olivier Giroud e per Carlos Bacca.