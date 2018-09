IL MARSIGLIA INSISTE PER KEAN

15/09/2018

Il Marsiglia insiste per Moise Kean. Il giovane attaccante della Juve piace molto a Rudi Garcia, che per questo tornerà all'attacco per averlo, in prestito, a gennaio. Dovrà però coinvincere i bianconeri e Raiola, che vorrebbero che il giocatore restasse in Italia. Lo scrive Le 10 Sport.