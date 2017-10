IL MANCHESTER UNITED SU CASEMIRO

29 ottobre 2017

Il Manchester United è ancora alle prese con il rinnovo di Marouane Fellaini, in scadenza a giugno, e sta pensando a un sostituto a centrocampo per il belga di origini marocchine. Secondo Diario Gol, il primo nome nella lista di José Mourinho è il brasiliano Casemiro, ma il Real Madrid non vuole privarsi del 25enne che dà equilibrio alla mediana dei blancos.