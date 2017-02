IL LIVERPOOL VUOLE DOLBERG DELL'AJAX

23 febbraio 2017

Kasper Dolberg ha sostituito Milik nel ruolo di centravanti dell'Ajax e non lo sta facendo affatto rimpiangere. Lo svedese ha già segnato 13 reti in questa stagione, prestazioni che non sono passate inosservate ai grandi club europei. Tra questi c'è il Liverpool, per cui Jurgen Klopp nutre una grande stima e vorrebbe portarlo ad Anfield la prossima stagione. Lo scrive calciomercato.com.