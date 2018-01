IL LIVERPOOL BUSSA ALLA PORTA DELL'ATALANTA PER GOMEZ

10 gennaio 2018

Il Liverpool è a caccia di un sostituto di Coutinho, appena trasferitosi al Barcellona per la cifra di 160 milioni di euro, ed è così che i reds sembrerebbero aver messo nel mirino Alejandro Gomez dell’Atalanta. L'argentino, classe 1988, è in cima alla lista del tecnico Klopp ma l'Atalanta ha già fatto capire di non volersi privare del suo talento. Un sondaggio è stato fatto, ma pensando alle offerte da 20 e passa milioni di euro rifiutate in estate dalla Dea, per convincere l’Atalanta a cedere il Papu ci vorrà davvero un’offerta da capogiro.