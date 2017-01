IL LEICESTER INSISTE: OFFERTI 14 MILIONI PER ACERBI

17 gennaio 2017

Il Leicester vuole Francesco Acerbi e, per convincere il Sassuolo a cederlo, ha offerto 14 milioni di euro. Il club emiliano, però, pare abbia rifiutato, come già fatto per la precedente proposta avanzata dagli inglesi: in quel caso il presidente Squinzi aveva detto "no" a 10 milioni. Insomma, il Sassuolo sta cercando in tutti i modi di trattenere il difensore: sarà interessante capire se, dopo questo secondo rifiuto, il Leicester si darà per vinto o se tornerà alla carica con una terza offerta. A riportarlo è gazzetta.it.