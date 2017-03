IL LEICESTER CONFERMA SHAKESPEARE FINO A GIUGNO

8 marzo 2017

Due vittorie in altrettante partite e Craig Shakespeare, già vice di Claudio Ranieri, è stato confermato manager del Leicester fino al termine della stagione. Il presidente delle Foxes, Vichai Srivaddhanaprabha, non solo si è assunto la piena responsabilità dell'esonero di Ranieri, ma è rimasto impressionato dall'impatto che ha avuto il tecnico inglese, adesso nel lotto dei candidati per guidare la squadra anche la prossima stagione.