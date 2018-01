Il Guangzhou Evergrande smentisce: "Niente Aubameyang"

9 gennaio 2018

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE CINESE

Si era parlato di un'asta con il Beijing Guoan fermo a 60 milioni di euro. Ben oltre i nuovi parametri imposti dalla federazioni che così ha deciso di fare chiarezza annunciando un'inchiesta in un comunicato: "La notizia di due club che hanno scatenato una guerra economica a suon di offerte per un giocatore straniero, è emersa recentemente su internet e ha attirato l’attenzione nazionale. La Federazione calcistica cinese attribuisce grande importanza a questa cosa ed ha inviato due lettere ai due club per chiedere loro di spiegare la situazione. Sarà avviata un’inchiesta sulla questione e qualsiasi violazione verrà severamente trattata in base alle leggi vigenti. La Federcalcio cinese continuerà a imporre norme per i trasferimenti dei giocatori in modo da frenare gli investimenti irrazionali da parte dei club e fornire un ambiente più giusto e sano per lo sviluppo dei campionati di calcio professionistici cinesi. Presteremo particolare attenzione alle attività di trasferimento dei nostri club nella prossima stagione e intensificheremo gli sforzi per esaminare le loro azioni. Qualsiasi violazione delle norme sarà severamente punita. Non ci sarà tolleranza".