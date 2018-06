IL GENOA TRATTA CON LA JUVE: VUOLE MANDRAGORA E STURARO

13/06/2018

Giornata di trattative tra Genoa e Juventus: il club ligure vuole cercare di chiudere per regalare al tecnico Ballardini almeno uno, se non entrambi, tra Rolando Mandragora e Stefano Sturaro. Come racconta Tuttosport, Mandragora è cresciuto nel settore giovanile del Genoa, e tornerebbe a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni. Anche se la Juventus vorrebbe inserire un diritto di riacquisto, per un’operazione che farebbe felici tutti.