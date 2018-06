IL GENOA PENSA A SANDRO

15/06/2018

Corsa contro il tempo per il Genoa che vorrebbe acquistare Sandro, centrocampista dell’Antalyaspor reduce da una stagione in prestito al Benevento. I giallorossi, come riporta il Mattino, sarebbero però intenzionati a versare entro il 20 giugno i 2 milioni e 300mila euro al club turco per riscattare il giocatore, e successivamente imbastire trattative con possibili acquirenti.