IL GENOA PENSA A HERNANES

29 gennaio 2018

Idea Hernanes per il centrocampo del Genoa. Dopo la brutta sconfitta casalinga giunta ieri contro l’Udinese, il club rossoblù s’è rituffato nelle trattative di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Ballardini. A tal proposito - come riferisce Il Secolo XIX - l’ex Lazio e Juventus potrebbe essere un’opportunità. Attualmente in forza all’Hebei, terminato il prestito al San Paolo, Hernanes è tornato in Cina ma vorrebbe tornare a giocare in Europa. Il Genoa ci pensa, anche se Ballardini vorrebbe un centrocampista dalle caratteristiche diverse.