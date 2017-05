IL GALATASARAY OFFRE 5 MILIONI A PEPE

1 maggio 2017

Cinque milioni netti l'anno per due stagioni: sarebbe questa la ricca offerta che il Galatasaray avrebbe presentato a Pepe, il difensore del Real Madrid in scadenza di contratto a giugno. Lo scrive il quotidiano turco 'Fanatik', secondo cui gli emissari del club di Instanbul si sarebbero recati a Madrid per convincere il 34enne giocatore portoghese. Secondo il quotidiano le prime risposte dell'entourage del giocatore sarebbero state molto positive.