IL DS DEL CHIEVO: "INGLESE VIA ORA? COL NAPOLI NESSUN CONTATTO"

21 dicembre 2017

Giancarlo Romairone ha parlato in un'intervista a L'Arena della situazione Inglese-Napoli. L'attaccante potrebbe infatti lasciare Verona già a gennaio. Il ds del Chievo ricorda: “Roberto era obiettivo di molti. L'operazione chiusa con il Napoli è stata fatta in funzione della prossima stagione. Io non mi sono ancora sentito con Giuntoli. E mi risulta che nemmeno De Laurentiis abbia parlato con Campedelli”. Focus su Giaccherini, possibile contropartita: “Un ottimo giocatore con grandi qualità. Potrebbe essere uomo da Chievo”.