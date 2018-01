IL CITY MOLLA ALEXIS SANCHEZ, ORA È IN VANTAGGIO LO UNITED

12 gennaio 2018

Rimbalza una notizia bomba dall'Inghilterra: il Manchester City avrebbe abbandonato la pista che porta ad Alexis Sanchez. Il cileno, classe '88, è in scadenza a giugno con l'Arsenal. Ma per acquistarlo in questa finestra di mercato il City avrebbe dovuto versare 20 milioni di sterline, una cifra ritenuta troppo alta dal club di Manchester. Ora Sanchez torna ad essere molto più vicino al Manchester United di Mourinho, pronto ad accogliere il "Niño Maravilla" a braccia aperte.