IL CITY CI RIPROVA CON BONUCCI

21 aprile 2017

Il Manchester City è pronto a tornare alla carica per Leonardo Bonucci. E questo nonostante la Juve non abbia alcun interesse a lasciarlo partire. Pep Guardiola vuole a tutti i costi il difensore e sarebbe pronto a rimettere sul piatto i 50 milioni di sterline già offerti la scorsa estate. L'obiettivo è quello di far crescere John Stones al fianco di un difensore affermato e di forte carisma.