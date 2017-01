IL CHELSEA VUOLE DEMBELE

31 gennaio 2017

Antonio Conte ha messo gli occhi su Moussa Dembele, giovane attaccante dei Celtic Glasgow. Secondo la stampa inglese, il Chelsea sarebbe pronto ad offrire fino a 47 milioni per il giocatore francese arrivato in Scozia la scorsa stagione dal Fulham per circa 1 milione di euro. Dembele ha già segnato 18 gol in questa stazione fra tutte le competizioni.