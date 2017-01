IL CHELSEA PIOMBA SU THOMAS MUELLER

15 gennaio 2017

Il grande sogno del Chelsea se Diego Costa andrà in Cina è Thomas Mueller. L'attaccante non è felice al Bayern Monaco, visto che Ancelotti lo impiega con il contagocce. Secondo il Sun, la squadra di Conte sarebbe pronta a mettere sul piatto 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) per convincere i bavaresi.