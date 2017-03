IL CHELSEA PENSA ALL'EX LAZIO MUSLERA

15 marzo 2017

Con Asmir Begovic in partenza a fine stagione, il Chelsea sta cercando un nuovo secondo portiere. In pole position c'è l'ex Lazio Fernando Muslera, che con il Galatasaray un contratto fino al 2018. Le alternative sono Diego Lopez dell'Espanyol e Salvatore Sirigu di proprietà del Psg ora in prestito all'Osasuna.