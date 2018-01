Il Chelsea pensa al futuro: Simeone al posto di Conte

5 gennaio 2018

Le strade del Chelsea e di Conte sembrano destinate a separarsi. Nonostante un altro anno di contratto per il tecnico italiano, il club pensa a un futuro diverso e in questo senso, secondo il Times, si sarebbe già mosso scegliendo Diego Simeone. E' lui l'obiettivo numero uno dei Blues che vorrebbero portare a Stamford Bridge il tecnico dell'Atletico e raggiungere un accordo con Conte cercato comunque da molti club, Psg in primis

Il club francesce non ha mai nascosto l'interesse per Antonio Conte e dopo i primi contatti avvenuti nei mesi scorsi, potrebbe sferrare l'affondo decisivo la prossima estate. Il Psg comunque non sarebbe l'unica possibilità per il tecnico, desiderato da altri club, anche in Italia. Il Milan avrebbe pensato a lui per il futuro, ma anche la Federazione starebbe valutando un ritorno di Conte in Italia e sulla panchina azzurra.