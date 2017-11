IL CHELSEA CONFERMA CONTE

2 novembre 2017

Nonostante la serataccia in Champions League con la pesante sconfitta subita all'Olimpico contro la Roma, Antonio Conte ha incassato la fiducia della dirigenza del Chelsea. Lo riporta il 'Mirror', sottolineando che il tecnico salentino dovra' far ricorso a tutta la sua esperienza in questo momento difficile per tenere vive le speranze di titolo dei 'Blues', che domenica affronteranno il Manchester United in una partita gia' decisiva per la stagione dei londinesi. I vertici del Chelsea sono consapevoli che i tanti infortuni a cui i campioni d'Inghilterra hanno dovuto far fronte in questa prima parte di stagione, da Kante' a Moses passando per Drinkwater e Morata, senza dimenticare le difficolta' di ambientamento di giocatori come Bakayoko e Rudiger, hanno influito sul rendimento dei 'Blues'. Il club inoltre e' pronto a intervenire sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa e provare a soddisfare le esigenze dell'ex ct della nazionale: previsto un nuovo assalto all'esterno della Juventus Alex Sandro, gia' cercato nelle scorse sessioni.