IL CHELSEA BLINDA HAZARD

30 gennaio 2018

Nel futuro di Eden Hazard c'è il Chelsea. Dopo un continuo susseguirsi di voci di mercato, il belga rimarrà a Stamford Bridge. Infatti, sia Daily Mail sia Telegraph confermano che i Blues avrebbero rifiutato un'offerta stellare da 220 milioni di euro del Manchester City, rimasto a bocca asciutta dopo il trasferimento di Sanchez allo United. Il 'no' del club di Abramovich è stato categorico. Tuttavia sembrerebbe difficile trattenere il centrocampista dopo l'interesse manifestato dal Real Madrid. I Blancos vorrebbero ingaggiare Hazard per la prossima stagione. Per evitare che ciò accada, il Chelsea starebbe pensando un adeguamento contrattuale del belga.