IL CAGLIARI VUOLE PINAMONTI

5 gennaio 2018

Il Cagliari va a caccia di un tris di rinforzi sul mercato di gennaio. Sembra essere sempre più vicino alla chiusura l’acquisto di Luca Caldirola dal Werder Brema, ma – come riporta la Gazzetta dello Sport – non è da escludere la pista che porta a Sorensen del Colonia. In attacco l’idea più concreta è quella per Andrea Pinamonti dell’Inter, con Sassuolo e Wolverhampton che restano alla finestra studiando l’evolversi della situazione, mentre per la fascia spunta Maxi Olivera della Fiorentina.