IL CAGLIARI VICINO A CARRILLO

20 agosto 2017

L'addio di Borriello ha aperto un varco nell'attacco del Cagliari. Che per coprirlo ha pensato a Leonardo Pavoletti. Potrebbe arrivare dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. In realtà i sardi sarebbero più vicini a Guido Carrillo del Monaco, per il quale si potrebbe chiudere a breve.