IL CAGLIARI PENSA A REMY

25 agosto 2017

Dopo l'addio di Borriello, il Cagliari è a caccia del suo sostituto che potrebbe arrivare dal Chelsea. I sardi, infatti, si sarebbero fatti sotto per Loic Remy, centravanti francese che non rientra nei piani di Antonio Conte. Il giocatore nell'ultima stagione è stato in prestito al Crystal Palace.