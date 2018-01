IL CAGLIARI FA IL PREZZO PER HAN E BARELLA: 80 MILIONI

21 gennaio 2018

La Juve ha messo nel mirino due giovani del Cagliari che si stanno mettendo in luce, attirando l'attenzione di molte società. Si tratta del nordcoreano Han, attualmente in prestito al Perugia, classe '96, e di Nicolò Barella, classe '97. Secondo il Corriere dello Sport, però, il presidente dei sardi Giulini ha intenzione di sparare una cifra altissima per i due: 50 milioni per Barella e 30 per Han. La Juve potrebbe però inserire almeno tre giocatori nella trattativa: Cerri, Audero e Caligara.