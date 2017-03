IL BORUSSIA DORTMUND "VEDE" PAULO SOUSA

24 marzo 2017

Michele Puller, vicepresidente del Borussia Dortmund, è a Firenze. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la presenza del dirigente giallonero non sarebbe casuale. La società tedesca ha individuato nel tecnico della Fiorentina il profilo ideale per la guida del club, che starebbe pensando ad un addio con Tuchel. Non è da escludere una cena nella quale si metterebbero le basi per un accordo per la prossima stagione.