IL BENEVENTO SOGNA SERGIO CANALES DELLA REAL SOCIEDAD

15 gennaio 2018

Il Benevento continua la campagna di rafforzamento in vista della seconda parte di stagione. I sanniti sognano una salvezza che a questo punto della stagione, vista la situazione di classifica, sarebbe una vera e propria impresa, ma stando agli ultimi rinforzi giunti alla corte dell'allenatore De Zerbi, sembra ci sia tutta la volontà di non lasciare nulla di intentato. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome accostato al Benevento sarebbe quello di Sergio Canales della Real Sociedad. Esterno offensivo e all'occorrenza trequartista, il club del patron Vigorito si starebbe muovendo con tutte le sue forze per portarlo alla corte di De Zerbi.