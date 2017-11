IL BAYERN VALUTA DRAXLER

7 novembre 2017

Julian Draxler potrebbe prendere il posto di Franck Ribery al Bayern Monaco. Secondo quanto riporta 'SportBild' il centrocampista offensivo del Psg sarebbe in cime alla lista dei desideri del club bavarese per rimpiazzare l'ala francese, in scadenza di contratto a giugno. "Il punto è capire se Franck rappresenta il futuro del nostro club o sia meglio prendere un nuovo giocatore", ha dichiarato Karl-Heinz Rummenigge.