IL BAYERN RIFIUTA OFFERTA PER TILLMAN

7 febbraio 2017

Secondo Sport Bild, il Bayern Monaco ha rifiutato un'offerta del Barcellona per il 18enne Timothy Tillman, nel mirino delle big europee tra cui il Real Madrid. A confermarlo al giornale tedesco è l'agente Christian Rossner: "C'è stata un'offerta concreta dal Barcellona, che l'ha osservato per diversi mesi - ha ammesso il procuratore -. Il piano del Barça era quello di farlo allenare con la prima squadra, farlo giocare con le riserve per poi inserirlo in pianta stabile tra i "grandi" entro tre stagioni. Si tratta di un talento purissimo".