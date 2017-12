IL BARCELLONA TORNA SU COUTINHO

28 dicembre 2017

Il Barcellona ci riprova con Coutinho. Il club blaugrana e' infatti tornato alla carica per ingaggiare il centrocampista brasiliano, oggi nelle fila del Liverpool. E non intenderebbe badare troppo a spese, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo online. Colloqui ci sarebbero stati nelle ultime settimane fra il presidente dei catalani Bartomeu con i proprietari americani del club britannico e con il ds del club Edwards. Il massimo dirigente del Barça non ha fretta, c'e' un intero mese di trattative per portare il gioiello Coutinho alla sua corte e intende fare tutti i passi necessari per riuscire. Il brasiliano, nonostante per questa stagione sarebbe out per la Champions, e' considerato l'uomo ideale per dare la possibilita' a Iniesta di tirare il fiato.