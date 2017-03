IL BARCELLONA TENTA ISCO

23 marzo 2017

Proposta shock del Barcellona per Isco. La stella del Real è infatti in scadenza nel 2018 e, stando al Sun, i blaugrana gli avrebbero offerto un bonus di 20 milioni di euro per svincolari con un anno di anticipo e decidere di passare al Barça. Si tratterebbe di una cifra da spalmare in cinque anni e da aggiungere all'offerta contrattuale già formulata.