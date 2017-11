IL BARCELLONA SEGUE OZIL

17 novembre 2017

Il Barcellona cambia obiettivo. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, Mesut Özil sarebbe l'alternativa alla priorità dell'inverno, Philippe Coutinho, attualmente al Liverpool. La volontà del club catalano è quella di rinforzare la squadra durante il prossimo mercato aggiungendo un giocatore di qualità, viste le numerose sfide da disputare, tra campionato e Champions League. Il vantaggio dell'affare Özil è rappresentato dal fatto che il centrocampista tedesco potrebbe scendere in campo nei match di Champions, poiché l'Arsenal partecipa all'Europa League e per regolamento è permesso schierare un giocatore che ha precedentemente giocato in un'altra competizione europea. Altra questione chiave è la data di scadenza del contratto di Özil. L'accordo terminerà a giugno 2018 e, poiché il giocatore non ha manifestato l'intenzione di rinnovare, i Gunners avrebbero fatto pressione per cederlo gia' a gennaio pur di non perderlo a parametro zero in estate.