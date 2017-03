IL BARCELLONA RIVUOLE THIAGO ALCANTARA

15 marzo 2017

Il Barcellona vuole riportare a casa Thiago Alcantara, il brasiliano naturalizzato spagnolo cresciuto nella cantera blaugrana e poi finito al Bayern Monaco quattro anni fa, quando sulla panchina bavarese sedeva Pep Guardiola. Lo scrive Cadena Ser, aggiungendo che il ds catalano, Robert Fernandez, era in tribuna a Londra nel ritorno degli ottavi di Champions tra Arsenal e Bayern proprio per visionare il 26enne centrocampista. Due gli ostacoli: Thiago ha un contratto con il Bayern fino al 2019 e Carlo Ancelotti non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire.