IL BARCELLONA MOLLA MATHIEU

26 aprile 2017

Per Jeremy Mathieu la carriera al Barcellona sembra finita dopo 3-0 subito contro la Juve a Torino. Lo scrive Sport, secondo cui, nonostante il suo contratto scada nel 2018, "la dirigenza del club gli aprirà le porte perché si trovi un'altra squadra, offrendogli un'uscita a costo zero". Con l'addio di Luis Enrique al Barcellona a fine stagione, il francese perderà il suo principale se non unico appoggio.