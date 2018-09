IL BARCELLONA FA SUL SERIO PER RABIOT

06/09/2018

Probabilmente non arriverà a gennaio, ma a giugno la volontà di Adrien Rabiot di andare al Barcellona avrà la meglio. Secondo le indiscrezioni raccolte dal Mundo Deportivo, i Blaugrana sono pronti a fare un'offerta di ingaggio nella prossima sessione di calciomercato, momento in cui il contratto del centrocampista francese, in scadenza a giugno, non sarà più protetto.